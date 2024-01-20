«كوبر فيتش» تتوقع زيادة الرواتب 5 % في الإمارات

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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توقع تقرير لشركة «كوبر فيتش» (Cooper Fitch) زيادة الرواتب في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حسب ما ذكر موقع «إتش آر توداي» أمس.

ووفقاً للتقرير تتوقع معظم الشركات في دولة الإمارات زيادة الرواتب على مدار العام، حيث يتوقع زيادتها بأكثر من 5 %. وقامت شركة «كوبر فيتش» باستطلاع رأي قادة الأعمال من أكثر من 1000 مؤسسة لتجميع البيانات في التقرير، وقالت نسبة 21 % من الشركات المستطلعة آراؤها بخفض الرواتب في عام 2024، وأكثر من الربع ليس لديهم أي خطط لتغيير الرواتب في العام المقبل. و

وفقاً للتقرير، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم رفعوا الرواتب في عام 2023، حيث قامت نحو 8 % من المؤسسات برفع الرواتب بنسبة 10 % للاحتفاظ بأفضل المواهب.

كما ذكر التقرير أن 59 % من المؤسسات أجرت تغييرات على عدد الموظفين في عام 2023، بينما توقع 26 % زيادة أعداد الموظفين بنسب قد تصل إلى 5 % قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أكثر من النصف (56 %) من المشاركين في الاستطلاع أن تزداد أعداد العاملين في عام 2024، بينما يتوقع 20 % تخفيض عدد موظفيهم.

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