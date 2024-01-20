13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 13 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليارات درهم، منها 184 مبايعة للأراضي بقيمة 2.01 مليار درهم، و2770 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.46 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.86 مليار درهم، منها 84 رهن أراضٍ بقيمة 1.77 مليار درهم، و558 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 ملايين درهم.

وبلغت التصرفات العقارية أمس أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 194.85 مليون درهم، و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.

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