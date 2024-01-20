«غرف دبي» تعزز الوعي الضريبي لـ1327 ممثلاً لشركات القطاع الخاص في 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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أسهمت غرف دبي بفعالية في تعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال في دبي ودعم جاهزيته لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية.

وذلك من خلال تنظيم 14 ورشة عمل تدريبية حول ضريبة الشركات في العام 2023 بمشاركة 1,327 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وضمن جهود غرف دبي لتوسيع نطاق جهودها لمساعدة شرائح واسعة من رجال الأعمال والشركات على متابعة التطورات الضريبية وضمان الامتثال بقانون ضريبة الشركات، تم تنظيم ورش العمل بـ3 لغات تشمل العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة الماندرين الصينية.

وفي إطار التعاون الوثيق مع كافة الجهات لدعم مجتمع الأعمال، تم إطلاق سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية في حكومة دبي بالتعاون مع غرف دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، ويتخصص البرنامج بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة. كما دعمت غرف دبي جلسة «برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات» الذي تنظمه وزارة المالية.

بعثات

وبادرت غرف دبي بتعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في الدولة.

وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل شارك فيها 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في الإمارات لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون مع عدد من نخبة الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالشؤون الضريبية والقانونية والمحاسبة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تتصدر ضريبة الشركات أولوية قطاعات الأعمال باعتبارها من أهم التطورات التنظيمية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

ويسهم النظام التنافسي لضريبة الشركات في الدولة، والمبني على أفضل الممارسات العالمية، في تعزيز مكانة دبي كمركز دولي رائد للأعمال والاستثمار ورفد أجندة التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام».

تطورات

وأضاف لوتاه: «تلتزم غرفة تجارة دبي بتقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال رفع قدرة مجتمع الأعمال على التعامل مع كافة المتغيرات الهيكلية، ومواكبة تطورات البيئة القانونية والضريبية، بما يضمن الامتثال التام بالأنظمة والقوانين والإجراءات المتبعة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال على حد سواء.

ونجحت ورش العمل حول ضريبة الشركات التي نظمتها الغرفة في تقديم معلومات وافية وإرشادات عملية أسهمت في تعزيز قدرة الشركات في دبي على الوفاء بالالتزامات الضريبية».

وشهدت ورش العمل مناقشات تفاعلية حول قانون ضريبة الشركات وآثاره على الشركات التي تمارس أعمالها في الإمارات.

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