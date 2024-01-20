السوق العقاري بالدولة يشهد تطوراً كبيراً بدعم التشريعات المنظمة

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

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أكد مشاركون ومطورون وأصحاب عقارات في معرض «إيكرس 2024»، أن سوق العقار في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً خلال العام 2023.

حيث نشطت التداولات والمبايعات في مختلف مناطق الدولة، ما يبشر بمزيد من الازدهار، مرجعين ذلك إلى التشريعات والقوانين المنظمة للمشهد العقاري، وإلى توفر البنية التحتية، ما دفع المستثمرين للاستثمار فيها.

مؤكدين أهمية إقامة المعرض الذي من شأنه أن ينشط البيئة الاستثمارية العقارية بكل مجالاتها في الدولة، كما أنه يمثل نافذة للمطورين لعرض مشاريعهم، ويشكل ملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري لتبادل الآراء والاقتراحات، ما يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن معرض «إيكرس 2024»، شهد إقبالاً مميزاً في يومه الأول، فشهد العديد من المبايعات من مختلف المشاريع المتنوعة التي تم عرضها من مختلف إمارات الدولة، مبيناً أن المعرض نجح في استقطاب قطاع الأعمال في المنطقة.

وأصبح منصة مبتكرة تجمع المشاريع العقارية مع المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بدخول السوق العقاري من المستثمرين الجدد بسبب الحوافز الكبيرة والتسهيلات العديدة وعروض الأسعار المناسبة، والمزايا المختلفة، والمرونة في طرق السداد وآلياته، خصوصاً خلال تلك الدورة.

كما أن الدائرة حاضرة بالمعرض من خلال جناح خاص بها يتضمن تقديم كافة الخدمات الرقمية والواقعية التي تقدمها الدائرة لعملائها، فهو يعد جزءاً من استراتيجية دائرة التسجيل العقاري الهادفة للترويج المثالي للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من مختلف دول العالم.

لافتاً إلى أن الإمارات شهدت طفرة عمرانية في البناء والتشييد، تلبي احتياجات العملاء، بفضل التشريعات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

انتعاش

وأكد الدكتور علي محمد المدير التنفيذي لشركة لاند لينك العقارية بدبي، والذي شارك في الدورة الـ9 من معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»، أن المشهد العقاري في الإمارات مبشر، ويشهد انتعاشاً ملحوظاً من خلال المشاريع العقارية العملاقة الجاري إنشاؤها في مختلف المناطق.

وتشهد إقبالاً واسعاً من الباحثين عن سكن اقتصادي مميز ومشيد بطرز عصرية جاذبة، كما أن المعرض أصبح يشكل منصة لترويج المشاريع العقارية، ويساعد في الوصول إلى أكبر عدد من المهتمين بشأن العقار.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق)، أن القطاع العقاري في الدولة شهد نمواً متزايداً وذلك بفضل التشريعات والبنية التحتية التي تميز الإمارات، كما نما ذلك القطاع في الشارقة بنسبة 18 % خلال 2023، كما بلغ حجم التداولات 18 مليار درهم في 2023، وذلك بسبب فتح المجال للتملك، ما ساعد في استقطاب فئة جديدة من المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم عرض 3 مشاريع عقارية في «إيكرس 2024».

مبانٍ عصرية

وأكد الدكتور يوسف عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لشركة (مدائن)، أنه تم إطلاق مشروع مكون من 619 فيلا سكنية، إضافة إلى مجمع اجتماعي بمساحة ألف قدم مربعة والتسليم سيكون في 2027، كما سيتاح للبيع خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أنه تم تصميمه بطريقة عصرية، كما أن الأسعار تعد أسعاراً تنافسية، مع خطة سداد تصل إلى 5 سنوات.

مشاريع

وأكد أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية، أنه تم عرض العديد من المشاريع التي تنفذها الشركة، منها مشروع الفلاح السكني، وهو عبارة عن أراض تجارية تتراوح مساحاتها ما بين 6 آلاف إلى 30 ألف قدم مربعة، كما يتميز المشروع بموقع متميز، كما أن أسعار الأراضي تتراوح ما بين 295 – 420 درهماً للقدم المربعة، كما أنه تم بيع معظم أراضي المشروع بالكامل في أول أيام المعرض.

من جانبه أكد رجل الأعمال عبدالله بن حامد، أن المعرض يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في إمارة الشارقة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية التي يجري الترويج لها بالمعرض، وكذلك لمعرفة حقوقهم التي تضمنها لهم التشريعات والقوانين العقارية في إمارة الشارقة، كما أن الإمارات تشهد نهضة شاملة في مجال العقار.

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