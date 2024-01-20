القطاع السياحي الإماراتي.. أرقام قياسية لأعداد المسافرين والزوار

المصدر: أبوظبي - وام

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سجّل القطاع السياحي الإماراتي أسبوعاً حافلاً بالإنجازات، ترجمتها الأرقام المعلنة عن أعداد الزوار القادمين من الخارج والمسافرين، التي شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2023.

وبرزت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الفعاليات والأحداث، التي ساهمت في تعزيز الأداء الإيجابي المتصاعد للقطاع السياحي وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه. واستقبلت دبي 15.37 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، أي منذ بداية يناير إلى نهاية نوفمبر 2023، وبزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، تخطت أعداد السياح الدوليين إلى الإمارة مستويات الفترة ذاتها من 2019 بنسبة 2.46%، حين وصل عدد السياح الدوليين إلى 15 مليون سائح. من جهتها أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن نتائج عام 2023، التي أظهرت أن عدد المسافرين عبر المطار تجاوز 15.3 مليون مسافر منذ بداية عام 2023.

كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة، مقارنة بـ 87 ألف رحلة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تجاوزت 12%. وتربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر يناير الجاري.

وذلك للمرة الأولى في تاريخه متجاوزاً مطار أتلانتا هارتسفيلد - جاكسون الدولي، حسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال يناير الجاري أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالمياً مرتفعاً 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019.

وتعتزم شركة طيران الإمارات رفع طاقة التوظيف خلال 2024 لمواكبة ارتفاع الطلب على السفر، وتهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل، حيث أطلقت لذلك حملات توظيف عالمية عبر القارات الست لترفع طاقم الضيافة بنسبة 25%.

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