«القيادية» ترفع سوق دبي المالي بمكاسب 5.3 مليارات في آخر جلسات الأسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر بـ0.71 % أو ما يعادل 28.93 نقطة، مسجلاً 4081.71 نقطة، بمكاسب سوقية 5.3 مليارات درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية، لاسيما سهم «سالك» الذي قفز بـ5.2 % مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج عند سعر 3.45 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 694.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 699.5 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «سالك» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، وتصدر السهم تداولات السوق بسيولة جاوزت 113.3 مليون درهم، بما يعادل نسبة 22 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 512.7 مليون درهم.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك، حيث تم تنفيذ الصفقات على عدد 28 مليون سهم بقيمة 94 مليون درهم، منها 3 صفقات بسعر تنفيذ 3.38 دراهم للسهم الواحد، وصفقة واحدة بسعر 3.35 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم أمان 2.9 %، والإثمار القابضة 1.9 %، وإعمار للتطوير 1.86 %، والإمارات دبي الوطني 1.45 %، وديوا 1.2 %، وإعمار العقارية بأكثر من 1%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 117.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9712.4 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.07 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 63.6 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.4 %، وجلفار 11.6 %، وإنفستكورب كابيتال 9.2 %، وكيو القابضة 3.45 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 7.44 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.78 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.66 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من ملياري سهم، عبر تنفيذ نحو 113.8 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، ارتفع في سوق دبي أسهم سالك 6.8 %، والوطنية الدولية القابضة 5 %، والعربية الاسكندنافية للتأمين 3.8 %، وإمباور 3.3 %، والاستشارات المالية الدولية 2.8 %، وديوا 2.4 %.

وصعد في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم جلفار 38.5 %، والوثبة الوطنية للتأمين 31.4 %، والخليج اﻻستثمارية 31.3 %، وأم القيوين للاستثمارات العامة 16.4 %، والجرافات البحرية 15.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 11.6 %، وزاد مجموعة أرام 8.8 %، والشارقة للأسمنت 7.6 %، وأمريكانا للمطاعم 7.5 %.

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