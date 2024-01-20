10 آلاف منتج إماراتي في معرض بغداد الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت «منصة صناعة»، المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، مشاركتها في الدورة 47 من معرض بغداد الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الفترة من 10 إلى 19 يناير الجاري، حيث تم عرض أكثر من 10 آلاف منتج لـ 600 مصنع في دولة الإمارات خلال المشاركة، تعزيزاً للوعي بجودة وتنافسية المنتجات الإماراتية.

وشهد الحدث حضور 840 شركة محلية وعربية وعالمية، وتوزعت منتجات شركات الإمارات على مختلف القطاعات بما فيها المواد الغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والمواد البلاستيكية، ومواد العناية الشخصية، ومواد العناية المنزلية والتعبئة والتغليف، وحديد التسليح.

ومعدات النفط والغاز ومكافحة الحرائق، والمواد الكهربائية والميكانيكية، بهدف توسيع الترويج والتسويق للمنتجات الإماراتية وتعزيز حضورها وانتشارها في الأسواق الإقليمية والدولية، وبحث فرص الشراكات بين المصانع الوطنية والأجنبية.

وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة «منصة صناعة»، أن المنصة تحرص على ترويج المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والخارجية، نظراً لتطبيقها أعلى معايير الجودة الإنتاجية، حيث نعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستراتيجية أبوظبي الصناعية، لجعل الصناعات الإماراتية الأكثر ثقة بالنسبة للمستهلكين، وترويج علامة «صنع في الإمارات» في كل المحافل الدولية.

وأضاف: تقدم دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حوافز كبيرة للمصنعين، خصوصاً الصناعات الاستراتيجية مثل الأغذية، وهي فرصة مهمة جداً للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات، وافتتاح مشاريع صناعية جديدة والدخول في شراكات مع مستثمرين إماراتيين، والمنصة بحكم طبيعة عملها تساعد المصنعين على تقليل تكاليف التسويق والمشاركات للمصانع المحلية في المعارض الدولية من خلال عرض المنتجات إلكترونياً.

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