«ختم دبي للسياحة المستدامة» مبادرة تعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي منح «ختم دبي للسياحة المستدامة» لـ70 فندقاً في الإمارة، لتكريم الفنادق الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث تقود دبي مدن المنطقة في اعتماد معيار استدامة ضمن نظامها لتصنيف الفنادق، ما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وأعلن فندق البندر روتانا الرائد، والذي يحتل قلب دبي عن آخر إنجازاته المتمثل في نيله ختم دبي للسياحة المستدامة رفيع المستوى من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (DTCM)، ليمثل ذلك دليلاً على التزام الفندق الشهير بنهج الاستدامة وبدوره الرائد في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع صناعة السياحة.

وعبر أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرائع، فقال: «إن تكريمنا بهذا الختم لشرف كبير يدعونا للفخر والاعتزاز، كما أنه يجسد التزامنا بتطبيق الممارسات المستدامة، وهو دليل على ما نبذله من جهود دؤوبة لتنفيذ كل ماهو صديق للبيئة داخل فنادقنا، كون ذلك من ضمن مسؤوليتنا للمساهمة في حركة الاستدامة العالمية، ناهيك عن أن هذا الاعتراف يعزز التزامنا بمستقبل أكثر خضرة».

وقال عاشور: «إن هذا التكريم الذي شرفتنا به دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ليس مجرد مصدر فخر لنا فحسب، بل يعد أيضاً مسؤولية ألقيت على عاتقنا لمواصلة رحلتنا المستدامة، وسوف نكون دائماً ملتزمين بمواصلة دورنا الرائد في مجال السياحة المستدامة، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهد لابتكار وتطبيق الممارسات التي تدعم مستقبل مستدام ومتميز للجميع».

الجدير بالذكر أن الهدف من مبادرة دبي للسياحة المستدامة هو جعل دبي واحدة من الوجهات السياحية المستدامة الرائدة في العالم، وبحصول البندر روتانا على هذا الختم، يثبت الفندق دوره القيادي والمتميز في تبني الممارسات المستدامة التي تتوافق والمعايير العالمية التي دشنتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقد أقدم البندر روتانا على تنفيذ العديد من الأعمال الصديقة للبيئة، تشمل استخدام سبل الإضاءة الموفرة للطاقة، وأجهزة توفير المياه، وبرنامج متميز لإعادة التدوير، وكلها تسهم في خفض معدلات الكربون وتقليل البصمة الكربونية.

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