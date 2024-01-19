بروكفيلد الكندية تدرس ضخ استثمارات 7.35 مليارات درهم في مجموعة جيمس للتعليم بدبي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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تجري شركة «بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة» محادثات للاستثمار في شركة جيمس للتعليم ومقرها دبي، وهي واحدة من أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وتدرس الشركة الكندية استثمار حوالي 2 مليار دولار ( 7.35 مليارات درهم) في جيمس، وفقاً للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

ويمكن أن تسمح الصفقة المحتملة لشركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» CVC Capital Partners بالخروج من حصتها في جيمس، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

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