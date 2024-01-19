ريسبونس بلس للخدمات الطبية تستحوذ على شركة بروميثيوس البريطانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال عن استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال، التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرها الرئيسي، وهي شركة متخصصة ذات شهرة عالمية في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحية. وتوفر شركة بروميثيوس التابعة لمجموعة «سيفجارد ميديكال» أحدث الوسائل المتعلقة بخدمات الطوارئ وعمليات الاستجابة الأولية.

وتدير ريسبونس بلس ميديكال حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعية مع عملاء من الطراز الأول، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون. ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالمية في قطاع النفط والدفاع، والتي تقوم بروميثيوس بإدارتها حالياً، مثل شل، شيفرون، آكر بي بي، دي سي أي إس، الجيش البريطاني، والطيران الملكي العماني، الأمن والدفاع البريطاني، وخدمات الطوارئ الصحية الوطنية.

ومن خلال الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبية، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وهذا الاستحواذ من شأنه أيضاً أن يساعد في وصول خدمات ريسبونس بلس ميديكال إلى المملكة المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي، كما أن التعاون بين الشركتين سيوفر حلولاً متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات والتدريب في حالات الطوارئ، وخدمات الاستشارات الطبية عن بعد، بما في ذلك الطوارئ، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركات الطاقة والدفاع، والخدمات الطبية لكبار الشخصيات، والاحتياجات الصحية الأخرى.

وأكد الدكتور روهيل راجافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس ميديكال، أهمية هذا المشروع الجديد في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمية للشركة، قائلاً: «لا شك في أن الاستحواذ على بروميثيوس سيعزز من قدرتنا على تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى لعملاء مرموقين في مجالات متنوعة ومبتكرة، الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فهذا الاستحواذ سيتيح لنا توسيع شبكتنا العالمية. تعمل هذه الخطوة على ترسيخ مكانتنا كمزود الرعاية الصحية الأفضل لقطاعات الطاقة والدفاع الرائدة في جميع أنحاء العالم. ونحن نسعى لدمج خبرة بروميثيوس في خدماتنا كجزء من مهمتنا المستمرة لتقديم حلول رعاية صحية استثنائية».

وكجزء من عملية الاستحواذ، حصلت شركة ريسبونس بلس ميديكال على وكالة توزيع حصرية في دول مجلس التعاون الخليجي لمنتجات سيفجارد ميديكال، ومقرها الولايات المتحدة، والمتخصصة بمنتجات الخدمات الطبية الميدانية، مما أضاف المجموعة الأكثر تطوراً في توفير هذه الخدمات في المنطقة.

ومن جانبه قال ستيفن واينز، رئيس التدريب والاستشارات في شركة بروميثيوس ميديكال: «هذه لحظة محورية لكلتا الشركتين، تمهد الطريق لتقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل خدمات ما قبل المستشفى والتدريب المتخصص والخدمات الاستشارية. إن سجلنا الحافل وتخصصاتنا المتنوعة، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية قبل المستشفى، وتقديم الخدمات الطبية الطارئة بطائرات الهليكوبتر، والإدارة الدولية للحوادث الكبرى، والتدريب الطبي المبتكر، جعلتنا مساهمين رئيسيين في هذه الشراكة القوية. نحن على استعداد لتقديم حلول رعاية صحية استثنائية ومتطورة تتجاوز الحدود وترفع المعايير عبر مختلف القطاعات».

وبعد الاستحواذ، ستتبع ريسبونس بلس ميديكال استراتيجية قوية لدمج جميع جوانب خدمات الرعاية الصحية قبل المستشفى تحت مظلة واحدة. ومن المخطط أن يتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال جمع الديون والمستحقات الداخلية، وتقديرياً ستسهم الإيرادات غير المحققة ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في ريسبونس بلس ميديكال على أساس معدل التشغيل.

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