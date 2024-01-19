«رأس الخيمة العقارية» تبحث عن مجالات نمو جديدة في 2025

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن الشركة رفعت حجم استثماراتها العقارية منذ تأسيسها إلى نحو 3 مليارات درهم، تشمل مشاريع في إمارة رأس الخيمة وأبوظبي، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت العديد من المشاريع، خلال الفترة الماضية فيما سيتم الإعلان عن المزيد في العام الجديد 2024.

وقال المهتدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «رأس الخيمة العقارية» تحرص على إطلاق استثمارات، تعزز عملياتها الحالية، تقوم على أسس متينة تواكب التغيرات الاقتصادية واختيارات المستثمرين، وتوقع أن تبدأ الشركة اعتباراً من العام المقبل 2025 البحث عن مجالات نمو جديدة، وعقد الصفقات لتوسيع محفظتها من الأراضي.

وأوضح أن محفظة مشاريع الشركة تشمل مشاريع سكنية ومتعددة الاستخدامات، من أهمها مشروع ميناء العرب في رأس الخيمة، بالإضافة إلى أبراج جلفار، إلى جانب مشاريعنا في أبوظبي، وتشمل برج رأس الخيمة في جزيرة الريم، بالإضافة إلى برج جلفار ريزيدنس، فضلاً عن مشاريع تطوير مجمعات متعددة الاستخدامات، ومنتجعات وفنادق، ومنافذ بيع بالتجزئة.

وأضاف المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تواصل في إطار استراتيجيتها للتحول المؤسسي الاستثمار في تطوير المخطط الرئيسي لميناء العرب، لتعزيز قيمة استثمارات المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة حتى اليوم تشمل فندقين من فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى مشاريع سكنية.

وقال المهتدي: إن «رأس الخيمة العقارية» تمر بمرحلة متميزة في الوقت الراهن، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع، وسيتم الإعلان عن المزيد منها في 2024، لافتاً إلى أن بيع جميع وحدات مشروعي كيب حياة السكني على جزيرة حياة في ميناء العرب؛ ومشروع باي فيوز السكني المطل على البحر خير دليل على ثقة المستثمرين بمشاريع التطوير العقاري للشركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إلى أن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع كواترو ديل مار على جزيرة الحياة في ميناء العرب، بالإضافة إلى افتتاح منتجع وفندق أنانتارا رأس الخيمة ميناء العرب، الذي يضم 174 غرفة مع فلل عائمة، إلى جانب بيع جميع الوحدات السكنية لمشروع بورتو بلايا المطل على البحر في جزيرة الحياة بميناء العرب، بالشراكة مع إلينغتون العقارية.

وأضاف المهتدي: «2024 سيكون عاماً مهماً للغاية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص لا سيما أنها تتطلع إلى توسيع عروضها في قطاعي الضيافة والسكن، مما يعزز مكانتها وجهة ناشئة للسياحة، تضاهي أفضل الوجهات في العالم».

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