سوق دبي يربح 5.3 مليارات درهم وأبوظبي يغلق مستقراً في ختام تعاملات الأسبوع

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم بمكاسب سوقية ناهزت 5.3 مليارات درهم، فيما أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على استقرار.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.656 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و699.49 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة في ختام جلسة اليوم بنحو 1.49 مليار درهم موزعة بواقع 982.6 مليون درهم في سوق أبوظبي و512.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394.4 سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 210.7 دراهم، تلاه "ألفا ظبي" بسيولة 84.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً نحو 63.6 مليون درهم.

واستحوذ "سالك" على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 113.3 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 5.2 في المائة عند مستوي 3.45 دراهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 82.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.45% إلى 17.45 درهما، ثم "تبريد" بنحو 69.1 مليون درهم.

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