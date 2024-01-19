مؤتمر ومعرض سيتريد البحري واللوجستي يعود مجدداً إلى دبي 2025

المصدر: دبي - البيان

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ضمن دورها المتواصل في دعم وتمكين القطاع البحري في المنطقة، أعلنت سيتريد ماريتايم، إحدى أكبر الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على مستوى العالم، عن عودة مؤتمرها ومعرضها الرائد في الشرق الأوسط إلى دبي في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025، لينطلق بحلة جديدة تحت عنوان «مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري.

حققت الدورة السابقة من «سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2023، نجاحاً كبيراً وسجلت زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190%، حيث حضرها 7394 مشاركاً من 94 دولة حول العالم.

وتسعى «سيتريد ماريتايم»، المنظمة للحدث وإحدى شركات تنظيم الفعاليات الرائدة ضمن محفظة «إنفورما ماركتس»، أن تبني على النجاح الذي تحقق لتكون دورة 2025 من «سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» دورة استثنائية في تاريخ الحدث الذي يمتد لـ20 عاماً، من خلال توفير العديد من الميزات والشراكات الجديدة لهذا الحدث المهم الذي يعد المعرض والمؤتمر الرئيس ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري».

وأوضحت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية عن كثب مع جميع المعنيين في الصناعة البحرية، لتعزيز الإطار التنظيمي البحري والحوكمة، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في القطاع والارتقاء ببيئة ممارسة الأعمال. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة العالمية تغيرات كبرى، فإن الفعاليات التجارية الرئيسة مثل سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط تتمم جهودنا لمواكبة تلك المتغيرات. وعاماً بعد عام، ساعد هذا الحدث القطاع البحري على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه، واكتشاف الفرص المستقبلية القيمة لتطوير الأعمال. ونحن على يقين من أن نسخة 2025 الجديدة والمطورة من المؤتمر والمعرض ستواصل دورها في دعم القطاع في المنطقة».

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