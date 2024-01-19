4 صفقات كبيرة على سهم «سالك» بـ94 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة سالك.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 28 مليون سهم بقيمة 94 مليون درهم، منها 3 صفقات بسعر تنفيذ 3.38 دراهم للسهم الواحد، وصفقة واحدة بسعر 3.35 دراهم.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «سالك» بـ5.2% ليغلق عند سعر 3.45 دراهم، ليقود ارتفاعات سوق دبي المالي بجلسة نهاية الأسبوع.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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