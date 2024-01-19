13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليار درهم، منها 184 مبايعة للأراضي بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.46 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

الخليج التجاري

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 208 مبايعة بقيمة 462.07 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.86 مليار درهم منها 84 رهونات أراضي بقيمة 1.77 مليار درهم و558 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 مليون درهم.

تصرفات اليوم

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية اليوم فقد بلغت 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 194.85 مليون درهم و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 25.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 63.58 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 36.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11.82 مليون درهم.

وتمثلت أهم مبايعات الشقق والفلل في مبايعة بقيمة 61.7 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.4 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 36.37 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 142.05 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 37.55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231.52 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 118.43 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 113.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23.28 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 428.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.79 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز