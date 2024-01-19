«دبي للاستثمار» تخطط للتخارج من 4 شركات

المصدر: بلومبرج – البيان

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تخطط شركة دبي للاستثمار التي تمتلك حصصاً في نحو 30 شركة في مجالات التصنيع والعقارات والخدمات المالية، للتخارج من أربعة من استثماراتها عبر عمليات بيع خاصة هذا العام بعد أن وصلت التقييمات إلى مستويات جذابة.

وقال الرئيس التنفيذي خالد بن كلبان في مقابلة: إن الشركة (التي تعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر مساهم فيها) تجري محادثات بشأن صفقتين سيتم إبرامهما خلال أربعة إلى ستة أشهر. ولم تعلن نوعية الاستثمارات أو أسماء المشترين المحتملين.

وتابع: «ستكون لدينا مبيعات خاصة نعتقد أنها تمنحنا قيمة أفضل». و«من السهل أيضاً القيام بالمبيعات الخاصة التي لا تتطلب أكثر من ستة أشهر للتخارج منها».

وتشمل محفظة دبي للاستثمار ممتلكات في شركة المال كابيتال ومستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي.

وقال خالد بن كلبان: إن الشركة قد ترفع حصتها في «مونيومنت بنك» Monument Bank Ltd ومقره المملكة المتحدة إلى 30 % من نحو 20 % بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وفي عام 2022، باعت الشركة حصة 50 % في شركة تبريد المناطق إيميكول مقابل 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، محققة ربحاً قدره 950 مليون درهم. وقامت دبي للاستثمار مؤخراً بتأسيس شركة جلوبال فيرتيليتي، وتخطط للاستحواذ عليها.

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