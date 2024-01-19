مسؤولون: الإمارات تقود التحول الصناعي والتكنولوجي نحو آفاق نمو جديدة

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أكد مسؤولون أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات نجح في تحقيق تقدم ملموس ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» مما أسهم في تعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام.

وأضافوا أن إنجازات القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023 شملت نمو وتوسع القطاع في الدولة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.

مبادرات وبرامج

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة: «العام الماضي 2023 كان مميزاً للقطاع الصناعي الذي شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف استراتيجياتنا الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار واستراتيجية أبوظبي الصناعية.

ونعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا».

التزام

من جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: إن المكتب ملتزم بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية على المستوى العالمي. كما نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنمية القطاع الصناعي، ونشكر دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات: إن بروج تؤمن باعتبارها شركة محلية رائدة تحظى بحضور دولي في قطاع البتروكيماويات بأهمية الشراكات الاستراتيجية وقيمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشار إلى تعاون بروج على مدار العام الماضي، مع الوزارة في عدة محاور، بداية من ترسيخ المعايير الصناعية العالمية مروراً بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال السلامة وصولاً إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وزيادة القيمة المحلية المضافة.

وفي إطار ذلك، تدعم بروج نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب المصنعين والمستثمرين ممن يطمحون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة انطلاقاً من الإمارات. وأعرب عن تطلعاته إلى مواصلة التعاون المثمر مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات المقبلة.

شراكة راسخة

قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية «نفخر بشراكتنا الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات».

وأضاف أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية فقد ضاعف مصرف الإمارات للتنمية حجم الموافقات التمويلية للقطاعات الصناعية في العام 2023 مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال شراكتنا مع مبادرة «اصنع في الإمارات» ما يؤكد التزامنا بدعم استراتيجية «مشروع 300 مليار»، وتمكين القطاعات الرئيسة التي تتماشى أهدافها مع الأولويات الوطنية.

حيث نهدف إلى رفع مساهمة المصرف بالناتج المحلي الإجمالي الوطني بأكثر من 10 مليارات درهم بحلول 2026.

مركز عالمي

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: إن منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 تجسد جهودها في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.

وأضاف «نثمن في حديد الإمارات أركان دور الوزارة الرائد في تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية ودعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وبخاصة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية».

اتفاقية

قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: إن التعاون مع الوزارة يسهم بتمكين أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم في دبي الصناعية.

وأضاف «نجحنا في توطيد أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية الراسخة عند إطلاق حملتنا العالمية للتوعية بعنوان «لنبدع بصناعتنا» في 2023، حيث بادرنا إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية لدعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة اصنع في الإمارات.

وقد التزم مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير تمويلات بقيمة مليار درهم لعملاء دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة». وأشار إلى جذب استثمارات بقيمة مليار درهم على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» 2023 بفضل قدرة دبي ودولة الإمارات الاستثنائية على مواصلة تحقيق النمو ضمن القطاع الصناعي.

دور رائد

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والصناعية في الدولة، وتفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز تطور القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الوزارة.

حيث نستلهم نمو أعمالنا من استراتيجية «مشروع 300 مليار» التابعة للوزارة، فضلاً عن تعاوننا معاً لتعزيز توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

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