«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لإعادة التدوير

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شراكة مع المؤسسة الاجتماعية «نضيرة» لإطلاق مبادرة مبتكرة لإعادة التدوير في المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي.

وتقدم شركة نضيرة مبادرة «يلّا نحوّلها» وهي منصة مبتكرة للتشجيع على إعادة التدوير.

ويعتمد البرنامج على التقنيات الحديثة لتعزيز المشاركة الاجتماعية وتشجيع الأشخاص على إعادة التدوير من خلال استخدام تطبيق للهواتف الذكية متصل بصناديق نفايات تعتمد على تقنيات متطورة. وسيتم استهداف حوالي 4,000 منزل لسكان المجتمعات المجاورة لموقع الشركة في جبل علي.

وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج معدن جديد، وينتج عنها كمية أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتأسيس تحالف إعادة تدوير الألمنيوم بالتعاون مع شركات تصنيع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم ومنتجي المشروبات وشركات إدارة النفايات، من أجل تحسين معدل إعادة تدوير علب الألمنيوم في دولة الإمارات. ويتم استهلاك حوالي 660 مليون علبة مشروبات في الإمارات سنوياً، إلا أن عدد العلب المعاد تدويرها لا يتجاوز الثلث.

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