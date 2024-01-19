142 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي، وام

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استقطبت بنوك دبي أكثر من 142 مليار درهم ودائع جديدة على مدار 11 شهراً الأولى من عام 2023، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع 1.132 تريليون درهم، متصدرة السوق بحصة تتجاوز 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالبنوك العاملة في الإمارات.

وأفادت بيانات للمصرف المركزي باستقرار أصول بنوك دبي فوق 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

واستمرت بنوك دبي أيضاً في صدارتها لمنح الائتمان المصرفي بإجمالي بلغ 920 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات المملوكة لبنوك الإمارة من 246.2 مليار درهم في شهر أكتوبر إلى 250 مليار درهم في نوفمبر.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.907 تريليون درهم، وبلغت الاستثمارات 315 مليار درهم، بينما استقرت الودائع عند 1.106 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان من 882.6 مليار درهم أكتوبر إلى 903 مليارات درهم.

وبلغت الأصول المصرفية لبنوك الدولة الأخرى 311 مليار درهم، وارتفعت الودائع إلى 205.6 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 171 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات إلى 54.5 مليار درهم.

البنوك الإسلامية

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بمعدل 10% خلال 11 شهراً لتلامس 700 مليار درهم مختصة بحصة 17.5%، من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة بنهاية شهر نوفمبر 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن حجم الودائع المصرفية بتلك البنوك وصل إلى 491 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها للسوق المحلي 430 مليار درهم واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بقيمة 304 مليارات درهم.

مقابل ذلك تجاوز حجم استثمارات البنوك الإسلامية 131 مليار درهم مع نهاية تلك الفترة.

الودائع

تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 268 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 9% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.92% أو ما يعادل 2.5 مليار درهم مقارنة بنحو 265.61 مليار درهم خلال أكتوبر 2023.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 972.752 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 0.25% مقابل 970.28 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 7.2% مقارنة بنحو 907.45 مليارات درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 65.3 مليار درهم.

وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 731.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3% أو ما يعادل 118.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية 2022، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 739.9 مليار درهم في أكتوبر 2023.

الذهب

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 16% بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.926 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.472 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 2.45 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 11.72%، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام 2022، بزيادة تعادل 1.88 مليار درهم. وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 1.9% بزيادة تعادل 335 مليون درهم، مقارنة بنحو 17.591 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه.

وأفادت بيانات السلسلة الزمنية أن الرصيد حافظ على ارتفاع يقارب 41%، على مدار الفترة منذ نهاية عام 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

بنوك دبي:

1.8 تريليون درهم الأصول

920 مليار درهم الائتمان

250 مليار درهم الاستثمارات

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