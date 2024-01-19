سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4050 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4050 نقطة أمس، بدعم أسهم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية، ليغلق مؤشر السوق عند 4052.78 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.93 %.

وتصدر سهما «إعمار» تداولات سوق دبي المالي بسيولة 112.88 مليون درهم للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 37 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 304.8 ملايين درهم.

وارتفع «الوطنية الدولية القابضة» 13.3 %، والاستشارات المالية الدولية 11.9 %، وبي أتش أم كابيتال 11 %، والعربية الاسكندنافية للتأمين 3.8 %، وتكافل الإمارات 3 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 7.1 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 116.98 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 109.85 ملايين درهم.

من جهة أخرى، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9719.37 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.05 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «الوثبة الوطنية للتأمين» 14.9 % بالحد الأقصى، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 13.6 %، و«رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 10.3 %، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 8.3 %، و«أبوظبي الأول» 3.96 %. السيولة

واجتذبت الأسهم أمس، سيولة بنحو 1.46 مليار درهم.

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