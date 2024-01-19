بحث دور التحكيم في دعم التنمية والقطاع العقاري

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي«تحكيم» فعاليات ملتقى التحكيم العمراني بنسخته الأولى، الذي نظمه بهدف تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية، والمقام بالتزامن مع انطلاق معرض الشارقة العقاري «ايكرس2024».

وناقش الملتقى خلال جلسته الأولى التي أقيمت بعنوان «دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية»، مفهوم التنمية الاقتصادية، والشروط التي تحفظ الاستثمار، وشارك في الجلسة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق».

والدكتور حسن عرب، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعبيد عبدالرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة، وأدار الجلسة مروان الحل، مدير الأخبار والبرامج الاقتصادية في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال أحمد عبيد القصير:«قطاع العقارات من القطاعات الواعدة في الإمارات ويشهد نمواً ملحوظاً، وتعتبر جزيرة مريم أحد هذه المشاريع العقارية الرائدة في الشارقة إذ تعد مشروعاً فريداً مبنياً على الطاقة الشمسية ويشمل أنظمة ذكية لتوفير تجربة مستدامة.

المشروع يتكون من مراحل متقدمة، حيث تم تسليم المرحلة الأولى، وتقدم المرحلة الثانية بفندق وحديقة مائية، ويتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل في عام 2025. يشمل المشروع استخدام مواد بناء عالية الجودة ويقدم نظاماً كاملاً مع أنشطة متنوعة. وأشار القصير إلى أهمية وجود مشاريع نوعية ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

وأكد عبيد عبدالرحمن المظلوم، أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي متخصص في إدارة عمليات التحكيم، حيث يدير القرارات المتعلقة بالتحكيم، مما يتيح لجميع الأطراف التحكم في إجراءات التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء التقليدي، ويتميز التحقيق بواسطة محكمين متخصصين في هذا النوع من القضايا، وفي حال وجود نزاع قانوني قد يتجاوز الإطار البلدي، يوفر التحكيم وسيلة للوصول إلى مختص في المجال المعني.

قطاع البناء

وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان (دور التحكيم في قطاع البناء)، بمشاركة محمد الحمادي، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المهندس طارق الحمادي، معماري، والأستاذ حسين ذنون محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية في مجموعة ألف، وأدار الجلسة الأستاذ مروان الحل.

وتحدث محمد الحمادي، عن أهمية العقود بين الزبون والمقاول وأهمية الشروط الجزائية على التأخير والمواصفات المطلوبة من قبل العميل وأهمية وعي العميل بالأمور التنفيذية، وعن ضرورة وجود استشاري متخصص في شؤون المقاولات. وقال حسين ذنون محمد:

ساهم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في حل العديد من المشكلات بشكل مرن ومختصر للوقت بالإضافة إلى اختصار التكاليف المالية كما أن أهم ما يميز المركز هو السرية والخصوصية والسرعة، كما أن كادر تحكيم هو كادر متخصص ومهني ويعطى توجيهات وحلولاً دقيقة مرضية لجميع الأطراف المتنازعة.

وقال المهندس طارق الحمادي: يجب أن تعرض العقود إلى محام متخصص بمجال عقود البناء، وهنا يأتي دور مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في تسريع عملية صدور الأحكام، كما يحافظ المركز على سمعة المتنازعين في المحكمة، وأهم ما يميز تحكيم هو المحافظة على سرية معلومات المتنازعين، كما أننا في نادي الشارقة نضع شرط الرجوع إلى مركز الشارقة للتحكيم في حال وجود نزاع.

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