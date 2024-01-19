الإمارات تترأس اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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ترأست الإمارات؛ ممثلة بمعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، اجتماع الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، بحضور ومشاركة وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

وممثلي عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المنظمات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتركزت محاور اجتماع دورة هذا العام حول العديد من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها ورفعها من قبل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (53)، حيث تضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز البينة التحتية الرقمية.

وقال بالهول: يشكل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم القاسم المشترك بين التغيرات الجذرية والعميقة في الإدارة والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والعمل الحكومي وطبيعة المدن والمستوطنات البشرية، ليكون بذلك هذا القطاع المهم البوابة التي ندخل عبرها إلى المستقبل الذي نرتضيه لمجتمعاتنا ولأجيالنا.

ومن هذا المنطلق، نجد أمامنا اليوم الكثير من الأسباب الإضافية التي تجعل من الضروري العمل على تعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التحديات التقنية واللايقين الذي يتسم به عالم اليوم.

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