إطلاق معرض «إيكرس دبي» في مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ليدر لتنظيم المعارض إطلاق معرض «إيكرس دبي»، بمركز دبي التجاري العالمي، خـلال الـفـتـرة الممتدة من 16 حتى 19 مايو 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حضره نواف عبيد- الرئيس التنفيذي لمعرض «إيكرس دبي»، وسعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض «إيكرس دبي»، بالإضافة إلى عدد من رجال الصحافة والإعلام، ونخبة من الشركات العقارية في المجال العقاري، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري.

وقال نواف عبيد: إن «إيكرس دبي» جاء نتاجاً لما حققه إيكرس العقاري من نجاحات متتالية، ارتأينا على أثره أنه لا بد من التوسع، خاصة أن القطاع العقاري في الإمارات من أكثر القطاعات المتألقة، وأسرعها نمواً ليس على الصعيد الإقليمي فقط، بل عالمياً. وقد اخترنا السوق العقاري بإمارة دبي بداية لهذا التوسع خاصة مع ما يشهده السوق العقاري في دبي من ازدهار ونمو.

حيث تعد مدينة دبي واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للمستثمرين العقاريين. ويهدف «إيكرس دبي» إلى توفير فرصة فريدة من نوعها لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل، وتبادل الخبرات والرؤى.

وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات الرابحة، التي يزخر بها أحد أكثر القطاعات حيوية في الدولة، بالإضافة إلى دعم شركات التطوير العقاري، من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية في داخل الدولة وخارجها، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص في كافة القطاعات والمجالات، وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتشريعات لتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين.

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