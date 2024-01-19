«إمباور» تشارك بمؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة

المصدر: دبي- البيان

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تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بمؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينطلق غداً، بهدف الاطلاع على أفضل التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة الموفرة للطاقة في مجال تبريد المناطق بمشاركة العديد من الدول من جميع أنحاء العالم، حيث تنتظر الوفود الدولية المشاركة أجندة حافلة بالفعاليات المهنية.

وكانت «إمباور» اجتمعت مع الجمعية خلال مؤتمر الأطراف بالقمة العالمية لتبريد المناطق الذي استضافته «إمباور»، ونظمته الجمعية الدولية لطاقة المناطق في ديسمبر واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان في يناير الجاري بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لتوقيع اتفاقية بهدف العمل على صياغة الدليل الإرشادي وإصداره كدليل معياري لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم.

وقال أحمد بن شعفار إن مشاركتنا في الحدث فرصة مهمة لتعزيز الروابط القويّة التي تجمع «إمباور» بالجمعية الدولية وأعضائها وشركائها والعمل جميعاً على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة أن الجمعية تعتبر حاضنة لكافة مصنعي أجهزة التكييف والتدفئة.

وكذلك تبريد المناطق وتجمع أغلب الشركات المنتجة لأجهزة التبريد والتدفئة وتعد مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال بجانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات التي تواجه قطاع التبريد عالمياً.

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