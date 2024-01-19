الكشف عن «سكاي ريزيدنسز» في «إكسبو سنترال»

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مدينة إكسبو دبي عن أحدث مشاريعها العقارية الجديدة حيث أطلقت «سكاي ريزيدنسز»، وهو مجمع مبانٍ يضم مساكن تتنوع بين الشقق من غرفة نوم واحدة إلى الشقق بثلاث غرف نوم. ويقع «سكاي ريزيدنسز» في قلب مدينة إكسبو وهو واحد من ثلاث مجمعات متميزة من الأبنية السكنية التي تشكل «إكسبو سنترال» النابض بالحياة.

وتقع كل منها على بعد بضع دقائق سيراً على الأقدام من المعالم البارزة والوجهات المميزة والمطاعم ومجتمع الأعمال المزدهر في المدينة، وتوفر للمقيمين فرصة فريدة للاستمتاع بأسلوب حياة يجمع الرفاهية والاستدامة ضمن مدينة يصلون إلى كل احتياجاتهم فيها في أقل من 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

ويأتي إطلاق «سكاي ريزيدنسز» ليواكب النمو المتسارع والطلب الكبير الذي تشهده مدينة إكسبو دبي، ويضم المشروع مجموعة من الشقق ذات الإطلالات المميزة بأسعار تبدأ من 1.79 مليون درهم والتي سيكون موعد تسليمها في الربع الثالث من 2026.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «تجمع شقق»سكاي ريزيدنسز«بين مراعاة البيئة ووسائل الراحة فضلاً عن موقعها المتميز إذ تبعد مسافة قصيرة عن المعالم والوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش ضمن مجتمع حضري مزدهر ملتزم برفاهية سكانه والحفاظ على البيئة. وهذه خطوة هامة في مسيرة تطوير موقع إكسبو ليتحول إلى مدينة مستقبلية مستدامة ومكان للعيش والعمل والترفيه، مما يعزز مكانتنا ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ويساهم في التطوير المستمر لدبي بصفتها مدينةً رائدةً ومركزاً للأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم.»

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