تعاون بين «صندوق خليفة» و«كاري» لدعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتطبيق توصيل الطعام «كاري» عن شراكة استراتيجية، ضمن جهود الصندوق في دعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية.

حيث تقدم هذه الشراكة للمنافذ الأطعمة والمشروبات في الإمارات العديد من المزايا بهدف تعزيز قطاع مشاريع الأغذية والمشروبات، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

وتتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الأعضاء في صندوق خليفة من أصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي فرصاً قيمة ومميزات عديدة استثنائية، إذ سيدعم انضمام مشاريعهم لتطبيق كاري توسعها في السوق ويعزز ظهورها وانتشارها فيه.

كما سيُعيَّن لكل مشروع أو مطعم ينضم للتطبيق مدير حساب عملاء مخصص، لتقديم الاستشارات وتوجيه المنضمين بشكل مستمر في بداية اشتراكهم في التطبيق وفيما بعد ذلك، وسيحرص مدير الحساب على تصميم الخصائص والخدمات بما يناسب ويلبي احتياجات كل مطعم أو مقهى مشترك في منصة توصيل الأطعمة الإلكترونية الرائدة، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.

وسيعفى أعضاء صندوق خليفة من جميع رسوم التسجيل وتجديد الاشتراك، لتسهيل عملية انضمامهم وبيع منتجاتهم عن طريق التطبيق، وزيادة الإيرادات والأرباح على المدى الطويل، كما سيحصل الأعضاء على خصم على «تكلفة اكتساب عميل» مقابل 36 درهماً للمطاعم بدلاً من السعر الأصلي المحدد وهو 48 درهماً، و12 درهماً للمقاهي بدلاً من 48 درهماً، لضمان توفر سيولة نقدية أكبر، وسيعفيهم التطبيق أيضاً من رسوم الانضمام إلى تطبيق كاري، مما سيقلل من التكاليف التشغيلية لمطاعمهم، ويعزز قدرتها على النمو المستدام.

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