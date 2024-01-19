«جي 42» تستثمر في «أنالوج للحوسبة المتطورة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة جي 42، مجموعة التكنولوجيا التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، الاستثمار في Analog، وهي شركة جديدة متخصصة بالحوسبة المتطورة.

ويعدّ المشروع خطوة كبيرة في صياغة حلول الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول تلبية احتياجات الإنسان، ما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين الإمكانات والواقع بشكل فعّال.

وستعمل شركة أنالوج على تعزيز قوة الحوسبة المتطورة لتقريب التكنولوجيا الذكية من نقاط الاحتياجات. فمن خلال دمج أجهزة الاستشعار الذكية، تهدف الشركة إلى إنشاء اتصال سلس بين الأشخاص والأماكن والأشياء. كما تسعى إلى تعزيز سرعة الأداء لمعالجة البيانات وتحليلها وتحسين كفاءة التشغيل، ما سيسهم في تطور مختلف القطاعات.

وقال أليكس كيبمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنالوج: «مع دخولنا العصر الجديد من الحوسبة، ستسعى الشركة إلى صياغة التكنولوجيا التي تعمل على تعزيز المهارات البشرية بدلاً من استبدالها».

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