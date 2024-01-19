غرفة دبي العالمية تدعم توسع «أيميا باور» في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دخول شركة «أيميا باور»، وهي إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في المنطقة وتتخذ من دبي مقراً لها، إلى موزمبيق، لتعزز بذلك من توسع أعمال الشركة الإماراتية في القارة الأفريقية.

وبموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بحضور بنك الاستثمار الوطني في موزمبيق على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي انعقد مؤخراً في الإمارات، ستعمل «أيميا باور» وشركة «هايدروبور» في موزمبيق لتطوير محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125 ميجاواط، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 150 مليون دولار.

ودعمت غرفة دبي العالمية توسع «أيميا باور» عبر مكتبها الخارجي في العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

حيث قدم المكتب للشركة الإماراتية بيانات قيّمة ومعلومات حيوية حول آليات الاستثمار والشراكات ومتطلبات الأعمال والاقتصاد الموزمبيقي، وتم ترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية لها في موزمبيق مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المحلية، وأثمرت هذه الجهود عن إتمام صفقة المشروع وهو أول مشروع لـ «أيميا باور» في موزمبيق.

تنافسية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يواصل القطاع الخاص المحلي إثبات تنافسيته عالمياً بالاستفادة من ميزات دبي الحيوية وما تتمتع به من بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع. وفي هذا الإطار تستمر غرفة دبي العالمية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة».

وأضاف: «قدمت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لتمكين شركة (أيميا باور) من تعزيز أعمالها في القارة الأفريقية عبر اتفاقية تطوير مشروع حيوي وضخم للطاقة الشمسية في موزمبيق.

مما يعكس أهمية الجهود المبذولة لتحفيز نمو الشركات المحلية ومساعدتها على الدخول في أسواق خارجية واعدة، وإبرام صفقات مجزية تنعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص في دبي، وتعزز من مكانة الإمارة كمنصة مثالية للانطلاق والتوسع عالمياً».

وتدير غرف دبي العالمية حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية ضمن القارة الأفريقية، تشمل إلى جانب موزمبيق مصر ونيجيريا وغانا وأثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا. وتنسجم جهود غرفة دبي العالمية والخدمات التي تقدمها عبر مكاتبها الخارجية لدعم توسع مجتمع الأعمال المحلي دولياً مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول 2030.

وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «أيميا باور»: «تأتي اتفاقية تطوير مشروع محطة ماتامبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بدعم حيوي من غرفة دبي العالمية، وتجسد أيضاً الإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية، ومن ضمنها (إيميا باور)، في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة. وتفخر (أيميا باور) بلعب دور محوري في دعم مزيج الطاقة الوطني في موزمبيق.

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