تخريج 11 إماراتياً في أكاديمية «الفجيرة الوطني»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن تخريج 11 من الطلبة الإماراتيين من أكاديمية إن بي إف للتكنولوجيا، حيث أكملوا ستة أشهر من التدريب على تطوير التطبيقات في مساق يغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات في القطاع الرقمي.

وانطلقت أكاديمية بنك الفجيرة الوطني للتكنولوجيا في عام 2021، وتخرج خلالها 43 من الطلبة الإماراتيين من برنامج التدريب المكثف.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «نلتزم في بنك الفجيرة الوطني بتطوير المواهب الإماراتية الشابة من خلال توفير فرص وظيفية لمساعدتهم في أن يصبحوا قادة المستقبل. إننا نؤمن بالاستثمار في المواهب المواطنة وتطوير معرفتهم الرقمية .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز