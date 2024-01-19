حضور قوي للسعودية بسوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

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يشهد معرض «سوق السفر العربي 2024» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل بمشاركة آلاف الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم حضوراً قوياً للسعودية.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة السياحة السعودية إلى زيادة عدد الزوار في النصف الأول من عام 2023. واستقبلت المملكة 14.6 مليون سائح خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 142 % على أساس سنوي.

كما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية في البلاد، مع زيادة الإنفاق بنسبة 16%، وارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليالٍ بالمقارنة مع 4.6 ليالٍ بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي هذا العام «تمكين الابتكار: تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، ستستضيف النسخة الحادية والثلاثين من المعرض أهم صناع السياسات وقادة القطاع ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات، وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي.

وبحضور مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والعلامات التجارية العالمية، سيسلط المعرض أيضاً الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتسريع الوصول نحو صفرية الانبعاثات في قطاع السفر.

ويعتبر مفهوم السفر المسؤول بيئياً من أهم المحاور الرئيسية في المعرض هذا العام، لمواصلة الجهود المستدامة التي تم التركيز عليها خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات، وخلال مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي.

وسيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيفية توظيف الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وخلق قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقد استقطب معرض سوق السفر العربي في دورة العام 2023 أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، وهو رقم قياسي جديد حققه المعرض العام الماضي. وشارك في المعرض أكثر من 2100 جهة عارضة من نحو 155 دولة.

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