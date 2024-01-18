2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 554 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 553.27 مليون درهم و521 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 66.15 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 59.21 مليون درهم في منطقة غدير الطير.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20.56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 57.61 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.94 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 73.01 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 71.74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 70.41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 55.86 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 91.16 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 228.37 مليون درهم.

وسجلت الرهون، قيمة قدرها 743.1 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 453.94 مليون درهم، و138 رهن فلل وشقق بقيمة 289.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 305.24 مليون درهم، وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 124.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36.03 مليون درهم، وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 29.34 مليون درهم.

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