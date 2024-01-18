1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.159 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و304.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 366.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.656 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.962 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و694.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 214.5 مليون درهم وأغلق عند 407 دراهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 92.4 مليون درهم وأقفل عند 18.26 درهم بارتفاع 0.33%، ثم "الدار العقارية" جاذباً 90.2 مليون درهم ليقفل عند 5.05 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 70.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.52 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" جاذباً نحو 42.3 مليون درهم ليغلق عند 6.46 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 33.1 مليون درهم ليقفل عند 17.2 درهم.

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