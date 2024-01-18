841.5 مليون درهم أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» في 2023 بزيادة 31 %

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 841.5 مليون درهم في العام 2023 وبزيادة وقدرها 31 %، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022. كما شهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 23 % لتصل إلى مبلغ 2 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن العام السابق.

هذا وقد شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 % ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم.

كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23 %، ليصل إلى 275.5 مليون درهم للعام المالي 2023، مقارنة بـ 224.2 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2022.

ويقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال، على أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية القادم. ويعكس هذا التزام البنك بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه.

وعلى صعيد المصاريف العمومية والإدارية، فقد شهدت ارتفاعاً نسبته 12 % لتبلغ 684.1 مليون درهم عن العام المنتهي 2023، مقارنة بـ 610.8 ملايين درهم في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من نسبة 38 % في العام السابق إلى نسبة 35 % هذا العام، مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد.

وتشير قائمة المركز المالي للمصرف إلى زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 11 % لتصل إلى 65.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق.

ويمثل الحفاظ على مركز سيولة قوي أولوية استراتيجية للمصرف، فقد بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم، والتي تمثل ما نسبته 21 % من إجمالي الموجودات. علاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبت 73 %. وتؤكد هذه النسب مجتمعة متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.

وقد نجح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 8 % مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه، نجح المصرف في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء، حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4 % بلغت 5.7 مليارات درهم. وقد أدى هذا الارتفاع إلى وصول إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

هذا ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين إلى 8.1 مليارات درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023، وهو ما يشكل 12 % من إجمالي موجودات المصرف. وهذا يترجم إلى نسبة كفاية رأس مال مميزة بلغت 18.87 % وفقاً لمعايير بازل 3.

وبهذا ارتفع معدل العائد على متوسط إجمالي الموجودات ومعدل العائد على متوسط إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 1.36 % و10.81 % على التوالي مقارنة بـ 1.14 % و8.49 % بنهاية العام السابق.

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