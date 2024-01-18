«دو» تطلق «كير كونيكت» لتعزيز جودة خدمات المؤسسات

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن منصتها الجديدة «كير كونيكت - Care Connect»، والتي توفر للمؤسسات حلاً شاملاً وفعّالاً لضمان جودة خدمات الشبكة وكفاءتها.

وتستهدف المنصة تقديم الدعم لعملاء دو الحاليين والجدد من المؤسسات، والذين يعتمدون على خدمات الاتصال المُدارة التي توفرها الشركة، بما يساهم في إحداث تحول إيجابي ملموس في تعزيز شفافية خدمات الشبكة وتسهيل الاتصال السلس عبر مختلف الأقسام.

وصممت «دو» منصتها الجديدة بميزات وخصائص متطورة وأدوات مخصّصة لجمع البيانات المعقّدة من الشبكة، وتصنيفها وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وتجمع المنصة عناصر ووظائف مختلفة لضمان جودة خدمة الشبكة ودمجها في واجهة واحدة، بما يؤدي إلى إيجاد حل متكامل للتحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بالإدارة غير المنسّقة لمنصات وخدمات مزودي الطرف الثالث. ويهدف هذا الحل المتكامل إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمديري تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأنظمة ومديري الخدمات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي المساهمة في تحسين معايير التميز في تجارب العملاء.

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «تمثّل منصتنا الجديدة تحولاً نوعياً في نهجنا تجاه إدارة شبكات المؤسسات. فمن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، سنمكن عملائنا من المؤسسات من التركيز على الأهداف الأساسية المتعلقة بنمو أعمالهم مع التأكد من ضمان جودة خدمات الشبكة. ويسلّط إطلاق هذه المنصة الضوء على التزامنا المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي وتقديم المزيد من الابتكارات التي تتمحور حول متطلبات عملائنا».

ويواجه مقدمو الخدمات، في كثير من الأحيان، تحديات فيما يتعلق بعد تناسق أو تكامل الأدوات الإدارية التي تأتي مع منصات الطرف الثالث. وتعمل منصة «كير كونيكت» من دو على دمج هذه الأدوات في نموذج إداري موحد من خلال تجميع بيانات الشبكة عبر خدمات متعددة، وتصنيفها، ومن ثم تحويلها إلى رؤى مفيدة لتحسين جودة الخدمات وإعداد تقارير حول أدائها على نحو سلس وخالٍ من التعقيد. وتسهم الوظائف والميزات التي توفرها المنصة في الحد من تعقيدات إدارة الخدمات، والحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات لجمع البيانات، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الترابط والتكامل في إدارة الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنصة على تعزيز مستوى التفاعل مع العملاء من خلال تقديم عرض مشترك لمؤشرات أداء الشبكة. ويسمح ذلك للعملاء ومديري تكنولوجيا المعلومات بمراقبة خدماتهم في الوقت الفعلي، وتقديم ملاحظاتهم لمزودي الخدمات، وبالتالي خلق بيئة تعاونية تضمن التحسين المستمر في العمليات.

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