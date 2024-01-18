«جلوبال ترافلر»: سوق دبي الحرة الأفضل في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أضافت سوق دبي الحرة إلى سجلها الحافل جائزتين مرموقتين أخريين حصلت عليهما خلال الحفل السنوي الـ 20 لتوزيع جوائز مجلة «جلوبال ترافلر ــ استطلاع آراء القراء»، المتخصصة في شؤون السفر، والذي أقيم أخيراً في فندق «ذا لانغهام هنتنغتون، بمدينة بسادينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث حصدت السوق الحرة أحدث جوائزها في فئتي «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» للعام الـ 17 على التوالي، و«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الخامس، وذلك وفق نتائج استطلاع أراء قراء مجلة جلوبال ترافلر الشهرية، الموجهة حصرياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه، والتي تُدققها «مؤسسة آلاينز فور أوديتد ميديا» الأمريكية، حيث حلت السوق في المرتبة الأولى وفق الاستطلاع الذي أجرته المجلة في الفترة من ديسمبر 2022 إلى أغسطس 2023، وذلك بمشاركة ما يزيد على 20,000 شخص.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سُعداء بالفوز مجدداً بهاتين الجائزتين المرموقتين من مجلة جلوبال ترافلر الأمريكية، وبحصولنا على لقب «أفضل سوق حرة للتسوق» في الشرق الأوسط والعالم، وهو إنجازٌ يُجسد التزامنا الثابت بتقديم تجارب تسوق راقية ومميزة لعملائنا. ونهنئ جوائز مجلة جلوبال ترافلر في الذكرى العشرين لانطلاقتها، ونشكر جميع القراء الذين منحوا سوق دبي الحرة أصواتهم.»

وتمنح جلوبال ترافلر جوائزها سنوياً بناءً على استطلاع للقراء يُجرى عبر الإنترنت، ويتم التحقق منه بشكل مستقل، ويُمثل آراء المسافرين الدائمين الذين يسافرون بمعدل 9 رحلات داخلية سنوياً، ويسافر 93% منهم دولياً على نحو منتظم (بمعدل 11 رحلة ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث الماضية)، بينما يحجز معظمهم على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.

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