«دبي للمجوهرات» تمنح 25 كيلو من الذهب لـ300 فائز

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن اختتام حملتها لمهرجان دبي للتسوق بنجاح، حيث قامت المجموعة بمنح 25 كيلوغرامًا من الذهب لـ300 فائز خلال الحملة التي استمرت على مدار 38 يومًا.

وخلال الحملة، حظي المتسوقون بفرصة للمشاركة في حملة السحوبات بإنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات، المصنوعة من الذهب أو الألماس أو اللؤلؤ في أي من متاجر المجوهرات المشاركة، البالغ عددها 275 في الفترة من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في «دبي للاقتصاد والسياحة»: «نحن سعداء بالاستجابة الهائلة لحملة مهرجان دبي للتسوق هذا العام. يعد مهرجان دبي للتسوق فرصة للاحتفال والربح، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات من خلال منح 25 كيلوغراماً من الذهب لعملائنا الكرام. ويعد نجاح هذه الحملة بمثابة شهادة على حيوية وديناميكية قطاع المجوهرات في دبي، ونحن نتطلع إلى مواصلة منح عملائنا المزيد من فرص الربح في المستقبل».

وتضمنت الحملة التي أطلقتها مجموعة دبي للمجوهرات سلسلة من السحوبات على جوائز تتراوح من 10 جرامات إلى ربع كيلو من الذهب. كما قدمت المجموعة أيضًا سحبًا رقمياً، مما زاد من فرص المشاركين في الربح.

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