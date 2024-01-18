«عزيزي» تدشن أعمال ثاني أطول برج على شارع الشيخ زايد بقيمة 5.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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دشنت «عزيزي للتطوير العقاري»، المطور الخاص في دولة الإمارات، رسمياً أعمال بناء ثاني أطول برج بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، والذي يقع على قطعة أرض رئيسة على شارع الشيخ زايد في دبي. ومن المقرر استكمال أعمال بناء البرج في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندق 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق راحة متنوعة ومزايا فريدة من نوعها. وسيتم الإعلان عن موعد حفل وضع حجر الأساس في وقت لاحق.

وأكد مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عزيزي للتطوير العقاري»، أن هذا اليوم يعد استثنائياً في مسيرة الشركة مع البدء بشكل رسمي في تنفيذ أعمال البناء في أحد أهم مشاريع عزيزي في دبي. وقال: «في الوقت الذي نتطلع فيه لوضع حجر الأساس للمشروع؛ يسعدني أن أحتفي به برفقة فرق العمل لدينا والذين سيتكفلون ببناء وإنجاز هذا البرج والمعلم البارز».

وأضاف: «يمثل بناء البرج؛ إرثاً لشركة عزيزي، وينسجم مع التزامنا برد الجميل لإمارة دبي التي كان لها الأثر الكبير فيما وصلنا إليه من نجاح استثنائي بفضل بيئتها الآمنة والمستقرة، والفرص العديدة التي تزخر بها، ولا ننسى بالطبع مجتمع الإمارة الكريم والمعطاء».

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