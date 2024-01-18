«بي 2 بي برايم» تحصل على موافقة مبدئية للتعامل بالأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة B2Prime، المزود الرائد للسيولة، عن حصول «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط» B2B Prime Digital MENA على «موافقة مبدئية» للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وسيظل الترخيص خاضعاً لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

ويتم منح الموافقات الأولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي للتراخيص التي تغطي أنشطة «خدمات تبادل الأصول الافتراضية» و«خدمات وسيط الأصول الافتراضية» و«خدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها».

وذكرت الشركة أن موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الأولية هي خطوة في السعي للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) وسيسمح للشركة بالمضي قدماً في عملية الترخيص، حيث تتطلع إلى تقديم خدمات شاملة للصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.

وأعربت يوجينيا ميكولياك Eugenia Mykuliak، مؤسسة B2Prime، عن امتنانها لهذا الإنجاز، قائلة: «نحن متحمسون للمساهمة في نمو النظام البيئي للأصول الافتراضية المتنامي في دبي».

وقال آرثر عزيزوف Arthur Azizov، المؤسس المشارك لشركة «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط»: «نحن فخورون للغاية وممتنون لحصولنا على موافقة أولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وهو دليل على تصميمنا على الحفاظ على أعلى المعايير في الامتثال التنظيمي. لقد أنشأنا نظاماً بيئياً قوياً لا يلبي معايير الصناعة فحسب، بل يتجاوزها، مما يضمن بوابة آمنة وفعالة للأصول الافتراضية للمستخدمين. ونحن على استعداد للمضي قدماً في عملية الترخيص في عرضنا لتوفير وصول آمن ومبسط إلى الأصول الافتراضية، مع الالتزام الصارم بإرشادات قانون هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي».

وقالت أدريانا باريديس هيريرا Adriana Paredes Herrera، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط»:«تم انتظار استلام الموافقة المبدئية على جميع التراخيص الثلاثة، وخصوصاً ترخيص النقل والتسوية، بفارغ الصبر وجلب فرحة هائلة لفريقنا بأكمله. لقد ألهمنا هذا الإنجاز بلا شك لبذل قصارى جهدنا المطلق نحو تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية. هذا التقدم ضروري للشركة للعمل بشكل كامل داخل إمارة دبي وتقديم منتجاتها وحلولها المبتكرة إلى السوق».

وفي الوقت الحاضر، هناك طلب متزايد في السوق على مزود موثوق لخدمات الوساطة في العملات المشفرة Prime of Prime، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأصول الرقمية الفورية.

وسيكون هدفنا الاستراتيجي الأولي هو توفير الوصول إلى أوسع مجموعة من الأصول في الصناعة وتقديم شروط تداول تلبي احتياجات كل من عملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين، وكل ذلك من خلال منصتنا المتقدمة الخاصة بنا.

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