2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 850 مبايعة بقيمة 2.56 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 343.01 مليون درهم و809 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بـ 47.76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بـ12.17 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 68.61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 170.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 88.91 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 161.28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.17 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 23.09 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 234.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 23.72 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 103.79 ملايين درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 51.08 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12.22 مليون درهم.

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