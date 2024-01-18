بنك أبوظبي التجاري يستعد لافتتاح فرعه في الرياض

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تعزيز حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات التجارية. ويأتي ذلك بعد أن حصل البنك على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء السعودي يفتتح بموجبها فرعاً في الرياض، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات التنظيمية.

وسيوفر البنك، من خلال فرعه الجديد في العاصمة السعودية، مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات التمويل وحلول رأس المال العامل، وذلك بموجب أحكام ترخيص مزاولة أعمال «فرع بنك أجنبي» الصادر عن البنك المركزي السعودي.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بهذه الخطوة الاستراتيجية كما نثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية السعودية. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور المجموعة في المملكة تماشياً مع مسيرة النمو المتواصل وخطط التوسع في أعمالنا المصرفية. ولدى البنك كل المقومات والإمكانات التي تعزز قدراته على تقديم الدعم اللازم للعملاء في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالأسواق السعودية. ونطمح إلى مواصلة دورنا في دفع عجلة النمو بقطاع الشركات وتعزيز التجارة والتدفقات الاستثمارية بالمنطقة».

وقال لودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: «نحن على ثقة تامة بأهمية الدور الذي يؤديه افتتاح الفرع الجديد في مدينة الرياض والذي سيضيف بدوره بعداً حيوياً في إتاحة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في قطاع الشركات».

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