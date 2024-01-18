82 % من المهنيين بالدولة يفضلون العمل بالمنطقة على أوروبا وأمريكا

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استطلاع جديد صادر عن «لينكدإن»؛ أكبر شبكة مهنية في العالم، أن المهنيين العاملين في الإمارات والسعودية يفضلون العمل في المنطقة مقارنة بالعمل في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن 82% من المهنيين يراودهم هذا الشعور، حيث حصد خيار مستوى المعيشة ما نسبته 46% من المستطلعة آراؤهم، تبعه نمط الحياة (35%) وفرص التطور المهني (31%)، لتشكل جميعاً الأسباب الرئيسية التي تجعل المنطقة وجهة مفضلة للمهنيين. وتطابق هذه النسب التوقعات، حيث أظهرت دولة الإمارات إحدى أعلى نسب المرونة عالمياً في مواجهة آثار التقلبات الاقتصادية، مما أثر إيجابياً على مستويات التوظيف التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 0.3%، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في ديسمبر 2019.

ومع ذلك، يسعى 73% من الموظفين في الإمارات والسعودية للبحث عن خيارات سكن جديدة نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات، مما يبرز أثر تحدي تكاليف المعيشة المنخفضة على إبقاء المواهب في المنطقة.

وخلصت الدراسة إلى أن الموظفين يركزون على لعب دور أكثر فاعلية في التحكم بمساراتهم المهنية في العام الجديد، حيث تبين أن نسبة مرتفعة منهم (62%) إما في طور البحث عن فرص وظيفية جديدة أو يخططون للشروع في ذلك قريباً، وصرح هؤلاء بأن زيادة الراتب (42%) والرغبة في الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية (33%) هي من أهم الأسباب التي تدفعهم للبحث عن وظائف جديدة.

مهارات

ورصدت بيانات «لينكدإن» تنامياً في دور المهارات في سوق العمل في دولة الإمارات، حيث صرح معظم الموظفين بـأنهم يقومون الآن بإبراز مهاراتهم المكتسبة بدلاً من التركيز على شهاداتهم الأكاديمية عند البحث عن وظيفة جديدة (83%).

وفي الإطار ذاته، نشهد حرصاً من المهنيين على تطوير مهاراتهم، حيث أعرب 76% منهم أنهم مستعدون لأداء مهام أصعب من أجل اكتساب مهارات جديدة، كما أن 72% منهم مستعدون لقضاء فترة زمنية أطول في خوض الدورات التعليمية على الإنترنت من أجل تطوير قدراتهم الوظيفية.

كما أظهر الاستطلاع أن التغيرات في بيئة العمل - إلى جانب مساهمتها في تحفيز التقدم المهني - هي من أهم العوامل التي ساهمت في حث الموظفين على تنويع مهاراتهم: حيث يرى 84% منهم أنها قد تساهم في تحسين فرصهم الوظيفية.

وقال علي مطر، رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: «مع مطلع عام 2024 نشهد رغبة القوى العاملة في الإمارات والسعودية إلى التحكم في مستقبلهم المهني بصورة أفضل، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ظهور سوق عمل أكثر تنافسية.

لذا فإن التميز عن المرشحين الآخرين سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي سبيل هذا التميز فإننا نرصد رغبة بين المهنيين في منطقتنا للاستثمار في مهاراتهم، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمهارات في الحصول على الوظائف».

الوظائف الأسرع نمواً

من ناحية أخرى، كشفت قائمة «لينكدإن» السنوية عن الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات والتي تضم أسرع 15 وظيفة نمواً خلال الخمسة أعوام الماضية وأبرز التوجهات التي تشكل مستقبل العمل.

وسواء أكانت هذه الوظائف في القطاع المالي أم الفرص المتنامية في قطاع الصحة فإن قائمة «لينكدإن» تكشف عن توجهات القوى العاملة والمهارات المطلوبة للتطور الوظيفي. وتوفر هذه القائمة نصائح مهمة لجميع المهنيين لتحقيق التطور الوظيفي والاستعداد للوظائف المستقبلية.

وتتضمن القائمة الوظائف التالية:

1. أخصائي عقارات: العقارات السكنية، العقارات، العقارات الاستثمارية

2. اختصاصي شراكات: الشراكات الاستراتيجية، تطوير الأعمال، التسويق عبر الإنترنت

3. استشاري رهن عقاري: التمويل العقاري، رهن العقارات السكنية، المعاملات البنكية

4. مستشار العملاء الخاص: المعاملات البنكية التجارية، الائتمان، الاستشارات المالية.

5. مدير تنمية الشركات: استراتيجيات النمو، growth hacking، تحسين محركات البحث.

6. مهندس نماذج معلومات البناء: (BIM Navisworks، Revit، الرسم المعماري).

7.مندوب مبيعات: البيع عبر الهاتف، تحديد العملاء المحتملين، البيع من شركة إلى شركة.

8.مسؤول بنكي: المعاملات البنكية التجارية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، الخدمات المصرفية التجارية.

9. مطور الواجهة الخلفية: تطوير واجهة الويب الخلفية، microservices، REST APIs

10.مطور الواجهة الأمامية: React.js, Redux.js, React Native

11. مسؤول ضرائب: الاستشارات الضريبية، ضرائب القيمة المضافة، ضرائب الشركات.

12. مدقق مالي: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التدقيق المالي، المراجعة المال.

13. مصمم ثلاثي الأبعاد: التصميم ثلاثي الأبعاد، Autodesk 3ds Max، texture mapping

14. المدير التنفيذي للتسويق: التسويق عبر الإنترنت، استراتيجيات التسويق، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

15. مصمم منتجات: Wireframing، التصميم التفاعلي، تصميم النماذج الأولية.

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