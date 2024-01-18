«حديد الإمارات أركان» توقع عقداً بـ7.35 مليارات درهم مع «حديد البحرين»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيعها عقداً مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين لتوريد كريات الحديد الخام. وتم توقيع العقد الذي تبلغ قيمته حوالي ملياري دولار (7.35 مليارات درهم)، في فعاليات الاجتماع الرابع لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي عقدت أخيراً في البحرين.

وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون الحالي بين الشركتين والذي تضاعف بمقدار 16 مرة منذ العام 2009. وستقوم شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات أركان بكميات مضمونة من كريات الحديد الخام عالية الجودة مما سيعزز النمو المستدام لصناعة الحديد والصلب في المنطقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع حديد البحرين إلى تعزيز النمو الصناعي المتكامل، وضمان سلسلة توريد مستقرة وتعزيز إمكانياتنا لتصنيع منتجات الصلب عالية الجودة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشراكات وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي انطلقت عام 2022 بهدف التكامل في الموارد والقدرات والخبرات المملوكة من قبل دول الشراكة».

وقال ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد البحرين: «يعكس التعاون الاستراتيجي بين حديد البحرين وحديد الإمارات أركان رؤية قوية مشتركة للتعاون والنمو لكلا الشركتين. ويسعدنا أن نلعب دوراً مهماً في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية المنصوص عليها في الشراكة الصناعية من أجل نمو اقتصادي مستدام لدول المنطقة. ونؤكد من خلال هذه الاتفاقية على التزامنا بتوفير كريات الحديد الخام عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركة حديد الإمارات أركان».

ويمثل حفل التوقيع، الذي يعد جزءاً من المبادرة التعاونية التي تضم الإمارات ومصر والأردن والبحرين، علامة بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. كما يعزز التحالف الاستراتيجي بين حديد الإمارات أركان وحديد البحرين، مما يعزز آفاق نمو الشركتين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز