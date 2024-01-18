30 فعالية متنوعة في أسبوع جمارك دبي التاسع

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع تحت شعار «التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة» خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري، والذي تنظمه جمارك دبي للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير من كل عام، وتهدف فعاليات الأسبوع إلى تعزيز الشراكات، ودعم تمكين التحول الرقمي للخدمات الجمركية، إضافة إلى توعية كل فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، ومن المقرر أن تنظم الدائرة 30 فعالية متنوعة على مدار الأسبوع بمشاركة منظمة الجمارك العالمية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدراء عموم الدوائر الجمركية المحلية، نخبة من المسؤولين الجمركيين، مجلس دبي لأمن المنافذ، سلطات المناطق الحرة في دبي، مؤسسة مطارات دبي، وعدد من خبراء التقنية، وتتوج فعاليات الأسبوع بتنظيم «منتدى اليوم العالمي للجمارك» 26 يناير ويتخلله كلمة خاصة بهذه المناسبة من إيان سوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وحلقة نقاشية موسعة بعنوان «مستقبل الجمارك واستخدامات الذكاء الاصطناعي»، كما تتضمن الفعاليات تنظيم ملتقى جمارك دبي الإعلامي.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن تنظيم أسبوع جمارك دبي للعام التاسع يعكس الدور الريادي للدائرة في مواكبة التطورات والتوجهات العالمية في القطاع الجمركي، حيث تتماشى فعاليات الدائرة خلال الأسبوع مع توجهات منظمة الجمارك العالمية ورؤيتها وموضوعها، «شراكات هادفة وفاعلة مع شركاء الجمارك».

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع جمارك دبي: «تشهد فعاليات أسبوع جمارك دبي زخماً كبيراً في نسخته التاسعة، ونعمل على إخراج فعاليات الأسبوع بالصورة التي تحقق النتائج المرجوة منها، وإشراك الشركاء الاستراتيجيين والعملاء والجهات الجمركية وقطاعات الأعمال والتجار وأفراد المجتمع في الفعاليات المتنوعة».

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