«جينيتك» تفتتح مركز تجارب متطوراً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة جينيتك، المتخصصة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، وحلول السلامة العامة، وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن افتتاح مركز تجارب حديث ومتطور في دبي، بالإضافة إلى نقل مكتبها في دبي إلى موقع جديد في المدينة، بهدف استيعاب النمو المستمر، وتنامي حضور الشركة في المنطقة.

ويقع مكتب الشركة الجديد ومركز التجربة الذي يحمل اسم DBXC، في منطقة ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي، وهما يتضمنان حلولاً مبتكرة من جينيتك، ومنظومتها الواسعة من شركاء التكنولوجيا الرائدين في الصناعة. وستكون المنشأة الجديدة بمثابة مركز لشركاء وعملاء جينيتك من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

ويضم مركز التجربة أيضاً، مركز تكنولوجيا يعمل كمركز عمليات أمنية بطاقة كاملة، يتيح للعملاء والشركاء من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، معرفة الطرق التي يمكن لحلول جينيتك من خلالها أن تعزز أمنهم وعملياتهم بشكل مباشر.

ومن الميزات الأخرى التي توفرها المنشأة الجديدة، مركز تدريب ومساحة عمل عصرية، تستوعب فريق عمل جينيتك الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، الذي يشهد نمواً متسارعاً، فضلاً عن قاعات لعقد الاجتماعات مع الشركاء، مصممة خصيصاً، بما يجعل منها مركزاً للتعاون والتعليم والابتكار.

وقال فراس جاد الله المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «إن التزامنا بدعم عملائنا وشركائنا في المنطقة ثابت لا يتزحزح، لا سيما في ظل التهديدات دائمة التطور والتعقيد من حولنا. ويجسد مركز التجربة الجديد هذا التزامنا الراسخ بتمكين شركاء التوزيع وعملائنا بالأدوات والمعرفة اللازمة التي تتيح لهم التعامل مع المشهد الأمني المعقد بكفاءة وثقة».

جدير بالذكر أن مركز التجربة الجديد في دبي، يمثّل أحدث إضافة إلى مراكز تجارب جينيتك، والتي تنتشر في كلٍّ من مونتريال وباريس ولندن وسنغافورة ومكسيكو سيتي وواشنطن العاصمة.

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