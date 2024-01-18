«دبي لصناعات الطيران» تؤجر طائرتين لشركة «FLY91»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس توصلها إلى اتفاق مع شركة «FLY91» لتأجيرها طائرتين من طراز «600-72 ATR» وسيتم تسليم الطائرتين في سنة 2024، لتصبحا أول طائرتين تدخلان أسطول «FLY91»، التي تعدّ شركة طيران إقليمية تسعى إلى تحسين الترابط الجوي بين مدن المستوى الثاني والثالث في أنحاء الهند المختلفة.

وقالت «دبي لصناعة الطيران» في بيان أصدرته أمس إن اختيار الشركة الجديدة أسطولها من طائرات «600-72 ATR»، يعد خياراً ذكياً يضمن عمليات فعالة ومستدامة من معظم المطارات الإقليمية في الدولة.

وقال فيروزتارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة FLY91 أول مؤجر تشغيلي لها، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى تحسين الترابط الإقليمي في الهند، ونشكرها على ثقتها بدبي لصناعات الطيران ونتطلع إلى تعميق هذه العلاقة مستقبلاً.

وقال مانوج شاكو، الرئيس التنفيذي لشركة FLY91: يشهد قطاع الطيران في الهند توسعاً متزايداً بوتيرة غير مسبوقة، وتسعى شركتنا للإسهام في قصة النمو هذه. وأضاف: نحن ملتزمون دعم مسيرة التنمية في الدولة بتعزيز الترابط الجوي، إذ نهدف للوصول إلى المدن غير المخدومة في الهند. جدير بالذكر أن دبي لصناعات الطيران تمتلك وتدير 66 طائرة من طراز 600-72 ATR.

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