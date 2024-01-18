انطلاق أول بوابة توظيف للنساء فقط في دبي

المصدر: دبي - البيان

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ذكر موقع «إم إس إن» أن مدينة دبي شهدت إطلاق منصة «ومن فيرست جوبز» (Women First Jobs) بشكل رسمي، وهي بوابة توظيف للنساء فقط، لتكون رائدة في اتباع نهج تحويلي في التوظيف.

وتهدف المنصة، التي أسستها الرئيس التنفيذي بريانكا سينجار، إلى تلبية الاحتياجات المحددة للسيدات المهنيات، وتوفير مساحات مخصصة لفرص العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات.

وتلتزم المنصة التي تصف أنها أيضاً مبادرة، بدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين في التوظيف والمساواة في الأجور والشفافية. وتخدم المنصة مناصب الإدارة العليا وكذلك المبتدئين والدرجات الوظيفية المتوسطة.

وتلعب المنصة دوراً مهماً في تقديم الإرشاد والتدريب للنساء العائدات من إجازات الأمومة أو استئناف حياتهن المهنية في الشركات بعد فترات الراحة. تؤكد هذه المبادرة التزام المنصة بتعزيز بيئة شاملة وداعمة للمرأة.

وتقول المنصة إنه مقابل كل وظيفة ناجحة، تقوم المنصة بتوجيه جزء من العائدات إلى المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تنمية المرأة والطفل. لا تدعم هذه المبادرة جهود التوطين فحسب، بل تتوافق أيضاً مع تفويضات DEI (التنوع والمساواة والشمول) وESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

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