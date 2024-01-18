سلطان الجابر يتصدّر الرؤساء التنفيذيين إقليمياً

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صنفت «براند فاينانس» معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما حل في المرتبة الثانية بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، بشكل عام على مستوى العالم.

واحتل الجابر، المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدوره المحوري في تعزيز مكانة أدنوك، مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، وتنفيذ خطة استراتيجية لتحديث وتطوير الشركة، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، عبر التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الشركة، وزيادة كفاءة عملياتها، بالتزامن مع خفض الانبعاثات والاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية.

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