«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 1.9 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.48 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و331.86 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 351 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 24.55 ألف صفقة.

استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد المؤشر بـ 0.20 %، أو ما يعادل 8.3 نقاط، مسجلاً 4090.64 نقطة، بمكاسب سوقية ناهزت 1.9 مليار درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 699.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «وطنية إنترناشيونال» ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.5 %، وتصدر سهما «إعمار» تداولات السوق بسيولة جاوزت 142.7 مليون درهم، بما يعادل 43 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 331.86 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم شعاع كابيتال 2.7 %، وتبريد 2.65 %، وديوا 1.6 %، وإعمار العقارية 0.65 %، ودبي الإسلامي 0.35 %، والإمارات دبي الوطني 0.29 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 29.95 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 125.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 95.3 مليون درهم.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند 9724.26 نقطة متراجعاً 0.38 %، واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.6 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، 94.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 83.2 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «الخليج اﻻستثمارية» 14.8%، و«جلفار» 14.7 %، و«أسمنت الخليج» 13.2 %، و«إي سفن- أذونات» 13 %.

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