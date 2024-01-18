القطاع المصرفي الإماراتي يستند إلى منظومة قوية وفعالة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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أكد جمال صالح مدير عام اتحاد المصارف بالإمارات أن القطاع المصرفي المحلي يستند إلى منظومة قوية وفعالة من الضوابط والتشريعات تكفل له الاستقرار والتوازن، في ظل التغيرات التي قد تطرأ على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وأوضح خلال لقاء إعلامي في أبوظبي أن مواصلة النمو الاقتصادي في الدولة والتوقعات الإيجابية يوفران للقطاع المصرفي فرصة مواتية لاستمرارية التوسع والنمو خلال العام الجاري، مدفوعاً أيضاً بالكثير من العوامل السوقية الداعمة، كالسياحة والسفر وزيادة السكان وغيرها من المعززات الاقتصادية للسوق المحلي.

وقال: إن عام 2023 كان إيجابياً للغاية، حيث تعكس المؤشرات المبدئية عن القطاع بعد انتهاء العام مواصلة القطاع المصرفي احتفاظه بالمعدل التنافسي بشأن نسب الثقة في القطاع المصرفي المحلي والتي نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لتكون ضمن الأعلى عالمياً في الوقت الذي يتوقع أن تكشف النتائج المالية للبنوك عن استمرارية معدلات الربحية للقطاع المصرفي على مدار الربع الأخير من العام المنقضي.

وأضاف إن القطاع المحلي يتميز بقدر عالٍ من التنافسية مقارنة بالأسواق العالمية وميزة فريدة بتعددية المصارف، ففيما يستحوذ عدد ضئيل من البنوك الدولية ما بين بنكين أو ثلاثة على الحصة الأكبر من حركة المعاملات المصرفية في الأسواق الدولية النشطة يضم السوق المحلي ما بين 5 و6 بنوك رئيسية بخلاف البنوك الأخرى بما يزيد معدل البدائل المتاحة للحصول على الخدمات المصرفية أمام العملاء.

أما بشأن تزايد المخاوف من تطور تقنيات القرصنة السيبرانية وتغير أساليب الاحتيال على المعاملات المصرفية فقال: إن البنوك المحلية آمنة إلى حد كبير مع معدل الإنفاق الواضح سواء لتدعيم متانة البنية الإلكترونية لتلك المعاملات أم لتعزيز نجاعة التقنيات الاحترازية والتي تفرض أنظمة متعددة للتحقق والدخول إلى المعاملات، وهو ما يعتبر سياجاً آمناً ضد محاولات القرصنة كما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية من جانب العملاء والتي تعد العامل الأول في نجاح محاولات الاحتيال.

وعن المشاريع التي يشرف اتحاد المصارف على تنفيذها خلال العام الجاري، كشف مدير عام اتحاد المصارف عن اقتراب إنجاز تحويل جزء من المنصة السيبرانية «تشارك» خلال الأيام المقبلة إلى الطابع الاتحادي، بما يتيح الفرصة لتوسيع التعاون بين البنوك بشأن مكافحة التهديدات المتعلقة بالمعلومات، وتضم المنصة حالياً 33 بنكاً، مؤكداً أن الانضمام لها غير ملزم.

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