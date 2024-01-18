15.4 تريليون درهم تحويلات مالية عبر البنوك في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي- سامح الليثي، و(وام)

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS، لنحو 15.4 تريليون درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأفادت البيانات، أن الفترة سجلت زيادة 2.8 تريليون درهم، عن إجمالي التحويلات التي تمت في عام 2022 بشكل كامل.

وأظهرت البيانات استقطاب التحويلات ما بين البنوك الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64.2 %، وبإجمالي 9.9 تريليونات درهم، في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35.8 %، وبإجمالي تجاوز 5.5 تريليونات درهم.

وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 15.451 تريليون درهم، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي 34.5 %، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 11.49 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

شيكات

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.153 تريليون درهم، موزعة على 20.2 مليون شيك، خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2023.

إيداعات

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي، وصلت إلى 155.32 مليار درهم، وتضمنت 155.3 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 166.87 مليار درهم خلال 11 شهراً، وشملت 166.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و55.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.

استثمارات البنوك

ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وأظهرت إحصاءات المركزي، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.4 %، لتصل إلى 620.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 109.1 مليارات درهم، مقابل نحو 511.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وفقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2 %، مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم، أو ما نسبته 17.6 %، مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.

سندات محفوظة

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7 % مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93 %، مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» 41.4 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري 4.4 %، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65%، مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2 %، مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75 %، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.

منحت البنوك المحلية أكثر من 80 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص في 11 شهراً، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي رصيد الائتمان التراكمي الممنوح له إلى أكثر من 1.257 تريليون درهم.

ويتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان من بنوك الدولة بنسبة 64% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة وبحصة تبلغ 72.7% من حجم الائتمان المحلي.

وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن القيمة التراكمية للائتمان الممنوح للقطاع العام وصلت إلى 296.4 مليار درهم، فيما تقلص رصيد التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي إلى 185.7 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

ودائع

كشف المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 682.3 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 8.6% أو ما يعادل 54 مليار درهم، مقابل 628.4 مليار درهم في نوفمبر 2022. وذكر أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.138 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 20%، مقابل 948.4 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 189.6 مليار درهم.

وأظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 453.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 3.8% مقابل 436.7 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 16.5 مليار درهم، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3% مقابل 403.6 مليارات درهم في ديسمبر 2022.

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